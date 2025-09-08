3.69 BYN
Лукашэнка павіншаваў Кім Чэн Ына з нацыянальным святам і пацвердзіў гатоўнасць наведаць КНДР
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя суайчыннікаў і сябе асабіста павіншаваў Старшыню дзяржаўных спраў КНДР Кім Чэн Ына з нацыянальным святам - Днём утварэння Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"З моманту абвяшчэння суверэннай дзяржавы ў 1948 годзе КНДР прайшла праз шматлікія выпрабаванні, якія толькі ўмацавалі дух вашага народа і дазволілі яму захаваць сваю суб'ектнасць і ўнікальную ідэнтычнасць", - гаворыцца ў віншаванні.
Беларускі лідар адзначыў, што гісторыя развіцця адносін паміж Мінскам і Пхеньянам - гэта прыклад міралюбнага ўзаемадзеяння, заснаванага на прынцыпах сяброўства, імкнення да раўнапраўнага дыялогу, падабенства маральных і культурных каштоўнасцей.
"З цеплынёй успамінаю нашу нядаўнюю сустрэчу ў Пекіне. Пацвярджаю гатоўнасць у найбліжэйшы зручны для бакоў час наведаць вашу краіну для вывядзення міждзяржаўных сувязяў на якасна новы ўзровень, - падкрэсліў Прэзідэнт. - Разлічваю, што далейшае беларуска-карэйскае супрацоўніцтва і наша сумесная работа ў міжнародных арганізацыях прынясуць карысць абодвум народам, будуць спрыяць росту даверу і паразумення".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Кім Чэн Ыну добрага здароўя і новых дасягненняў, а грамадзянам Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі - міру і росквіту.