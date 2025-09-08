Лукашэнка павіншаваў Кім Чэн Ына з нацыянальным святам і пацвердзіў гатоўнасць наведаць КНДР

"З моманту абвяшчэння суверэннай дзяржавы ў 1948 годзе КНДР прайшла праз шматлікія выпрабаванні, якія толькі ўмацавалі дух вашага народа і дазволілі яму захаваць сваю суб'ектнасць і ўнікальную ідэнтычнасць" , - гаворыцца ў віншаванні.

"З цеплынёй успамінаю нашу нядаўнюю сустрэчу ў Пекіне. Пацвярджаю гатоўнасць у найбліжэйшы зручны для бакоў час наведаць вашу краіну для вывядзення міждзяржаўных сувязяў на якасна новы ўзровень, - падкрэсліў Прэзідэнт. - Разлічваю, што далейшае беларуска-карэйскае супрацоўніцтва і наша сумесная работа ў міжнародных арганізацыях прынясуць карысць абодвум народам, будуць спрыяць росту даверу і паразумення".