Лукашэнка павіншаваў народ Сінгапура з Днём Незалежнасці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прынёс віншаванні Прэзідэнту Рэспублікі Сінгапур Тарману Шанмугаратнаму і ўсіх сінгапурцаў з нацыянальным святам - Днём Незалежнасці. Аб гэтым праінфармавала БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Ваша краіна - перспектыўны эканамічны партнёр Беларусі ў рэгіёне Паўднёва-Усходняй Азіі. Пацвярджаю нашу зацікаўленасць ва ўмацаванні беларуска-сінгапурскага супрацоўніцтва, заснаванага на прынцыпах дружбы, даверу і ўзаемнага ўліку інтарэсаў. Разлічваю на актывізацыю двухбаковых кантактаў на ўсіх узроўнях, а таксама на плённую рэалізацыю сумесных гандлёва-эканамічных праектаў на карысць абедзвюх краін", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Тарману Шанмугаратнаму выдатнага здароўя і поспехаў у дзяржаўнай дзейнасці, а жыхарам Сінгапура - міру і прагрэсу.