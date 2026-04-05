Лукашэнка павіншаваў То Лама з абраннем на пасаду Прэзідэнта В'етнама

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі В'етнама То Лама з абраннем на пасаду Прэзідэнта Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

"Перакананы, што пад Вашым кіраўніцтвам краіна будзе ўпэўнена рухацца па шляху прагрэсу, а сувязі паміж Мінскам і Ханоем прадоўжаць умацоўвацца на карысць нашых дружалюбных народаў", - падкрэсліў беларускі лідар.

Ён адзначыў, што якаснаму пашырэнню кантактаў спрыяе ўсталяванне паміж дзвюма краінамі стратэгічнага партнёрства. Яркім сведчаннем гэтага сталі нядаўняе ўвядзенне бязвізавага рэжыму і адкрыццё прамых авіязносін.

Прэзідэнт пацвердзіў зацікаўленасць Беларусі ў далейшым паглыбленні шматпланавага ўзаемадзеяння, якому павінна садзейнічаць узгадненне і падпісанне дарожнай карты па развіцці двухбаковага супрацоўніцтва на 2026-2028 гады.

Аляксандр Лукашэнка пажадаў То Ламу выдатнага здароўя, невычарпальнай энергіі і поспехаў у яго стваральнай працы, а кожнаму жыхару В'етнама міру і дабрабыту.

