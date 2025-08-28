3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Лукашэнка павіншаваў заслужанага майстра спорту Беларусі Наталлю Цылінскую з юбілеем
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў старшыню Беларускай федэрацыі веласіпеднага спорту заслужанага майстра спорту Беларусі Наталлю Цылінскую з юбілеем. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Яркі талент, працавітасць і нясхільны характар дазволілі Вам стаць самай тытулаванай чэмпіёнкай у беларускім веласіпедным спорце, а пасля завяршэння бліскучай кар'еры - паспяховым трэнерам і кіраўніком", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка перакананы, што Наталля Цылінская і далей будзе гэтак жа шчыра і добрасумленна служыць роднай Беларусі і рабіць усё магчымае для прымнажэння пераможных традыцый айчыннага веласпорту.
Кіраўнік дзяржавы пажадаў спартсменцы і яе сям'і моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту: "Няхай кожны дзень прыносіць толькі радасць, а блізкія людзі дораць разуменне і падтрымку".