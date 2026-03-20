Лукашэнка павіншаваў зборную Беларусі па біятлоне з перамогай у эстафеце на этапе чэмпіянату РФ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванні зборнай Беларусі па біятлоне ў сувязі з перамогай у мужчынскай эстафеце на этапе чэмпіянату Расіі ў Цюмені. Аб гэтым інфармуе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.
Каманда Беларусі атрымала перамогу ў мужчынскай эстафеце на чэмпіянаце Расіі па біятлоне 2026 года ў Цюмені. Удзел у гонцы прынялі 14 чацвёрак з розных рэгіёнаў Расіі, а таксама тры квартэты з Беларусі. Лепшы вынік паказала каманда Беларусь-1 у складзе Антона Смольскага, Максіма Вараб'я, Івана Тулаціна і Дзмітрыя Лазоўскага.
Гэты залаты медаль стаў для беларускіх біятланістаў першым на чэмпіянаце Расіі.