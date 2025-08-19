3.69 BYN
Лукашэнка - Пезешкіяну: Мы гатовы да абмеркавання любых пытанняў, закрытых тэм у нас няма
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь гатова да абмеркавання з Іранам любых пытанняў - ад супрацоўніцтва ў пастаўках харчавання да ваенна-тэхнічнай сферы. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 20 жніўня на перамовах з Прэзідэнтам Ірана Масудам Пезешкіянам у вузкім складзе, паведамляе БЕЛТА
"Мы гатовы да абмеркавання любых пытанняў, закрытых тэм у нас няма", - звярнуў увагу беларускі лідар у пачатку сустрэчы. Ён падкрэсліў гатоўнасць Беларусі супрацоўнічаць з Іранам па ўсіх напрамках - ад паставак прадуктаў харчавання да ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва. "Тут няма ніякіх сакрэтаў. Мы не дружым супраць кагосьці, мы ўсё робім на карысць народаў дзвюх краін", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.