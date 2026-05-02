Лукашэнка пра Сербію: Гэта вельмі добрая, цёплая, блізкая Беларусі краіна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
4 мая Прэзідэнт Беларусі правёў сустрэчу з паслом Сербіі ў нашай краіне. Іліна Вукайлавіч на чале сербскай дыпмісіі ў Беларусі ўжо 2 гады.
Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў цікавасць да развіцця ўсебаковага супрацоўніцтва, пашырэння кантактаў на ўсіх узроўнях.
Нашы краіны аб'ядноўвае шматгадовае партнёрства. Нягледзячы на выклікі, Мінск і Бялград захоўваюць курс на развіццё дружалюбных адносін у многіх сферах, знаходзяць новыя магчымасці для кааперацыі, надаюць увагу гандлёва-інвестыцыйным праектам, гуманітарнаму супрацоўніцтву.
Прэзідэнт перакананы, што нягледзячы на аддаленасць нашых краін адна ад адной, Сербія была і застаецца блізкай беларусам дзяржавай на Балканах і заўсёды можа разлічваць на нашу падтрымку (гл. відэа).