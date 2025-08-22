3.70 BYN
Лукашэнка: Праца работнікаў органаў дзяржстатыстыкі застаецца асновай для стратэгічнага планавання
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў органаў дзяржаўнай статыстыкі краіны са 105-годдзем з дня ўтварэння органаў дзяржаўнай статыстыкі і прафесійным святам - Днём работнікаў дзяржаўнай статыстыкі. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Ваша праца заўсёды была і застаецца асновай для стратэгічнага планавання і вызначэння ключавых напрамкаў дзяржаўнай палітыкі, гарантам дакладнасці і празрыстасці ўсіх інфармацыйных патокаў у краіне, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Дзякуючы вашай рабоце мы атрымліваем дакладныя і аб'ектыўныя даныя, неабходныя для рэалізацыі сацыяльна-эканамічных ініцыятыў і паляпшэння якасці жыцця беларусаў".
Прэзідэнт выказаў асаблівую ўдзячнасць ветэранам статыстыкі, якія перадаюць маладому пакаленню веды і бясцэнны вопыт.
"Упэўнены, што ваш калектыў і ў далейшым будзе адпавядаць самым высокім стандартам, захоўваючы традыцыі сумленнасці і адданасці сваёй справе. Жадаю вам моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і новых прафесійных дасягненняў у інтарэсах Рэспублікі Беларусь", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
