Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Лукашэнка: Праца работнікаў органаў дзяржстатыстыкі застаецца асновай для стратэгічнага планавання

Выява

Прэзідэнт Беларусі  Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў органаў дзяржаўнай статыстыкі краіны са 105-годдзем з дня ўтварэння органаў дзяржаўнай статыстыкі і прафесійным святам - Днём работнікаў дзяржаўнай статыстыкі. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

"Ваша праца заўсёды была і застаецца асновай для стратэгічнага планавання і вызначэння ключавых напрамкаў дзяржаўнай палітыкі, гарантам дакладнасці і празрыстасці ўсіх інфармацыйных патокаў у краіне, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Дзякуючы вашай рабоце мы атрымліваем дакладныя і аб'ектыўныя даныя, неабходныя для рэалізацыі сацыяльна-эканамічных ініцыятыў і паляпшэння якасці жыцця беларусаў".

Прэзідэнт выказаў асаблівую ўдзячнасць ветэранам статыстыкі, якія перадаюць маладому пакаленню веды і бясцэнны вопыт.

"Упэўнены, што ваш калектыў і ў далейшым будзе адпавядаць самым высокім стандартам, захоўваючы традыцыі сумленнасці і адданасці сваёй справе. Жадаю вам моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і новых прафесійных дасягненняў у інтарэсах Рэспублікі Беларусь", - адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Віншаванне Прэзідэнта з Днём работнікаў дзяржаўнай статыстыкі

Работнікам і ветэранам органаў дзяржаўнай статыстыкі 

Дарагія сябры!

Віншую вас са 105-годдзем з дня ўтварэння органаў дзяржаўнай статыстыкі і прафесійным святам - Днём работнікаў дзяржаўнай статыстыкі.

Ваша праца заўсёды была і застаецца асновай для стратэгічнага планавання і вызначэння ключавых напрамкаў дзяржаўнай палітыкі, гарантам дакладнасці і празрыстасці ўсіх інфармацыйных патокаў у краіне.

Дзякуючы вашай рабоце мы атрымліваем дакладныя і аб'ектыўныя даныя, неабходныя для рэалізацыі сацыяльна-эканамічных ініцыятыў і паляпшэння якасці жыцця беларусаў.

Выказваю асаблівую ўдзячнасць ветэранам статыстыкі, якія перадаюць маладому пакаленню веды і бясцэнны вопыт.

Упэўнены, што ваш калектыў і ў далейшым будзе адпавядаць самым высокім стандартам, захоўваючы традыцыі сумленнасці і адданасці сваёй справе.

Жадаю вам моцнага здароўя, невычэрпнай энергіі і новых прафесійных дасягненняў у інтарэсах Рэспублікі Беларусь.

Аляксандр Лукашэнка,

23 жніўня 2025 года.