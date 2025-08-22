Лукашэнка: Праца работнікаў органаў дзяржстатыстыкі застаецца асновай для стратэгічнага планавання

"Ваша праца заўсёды была і застаецца асновай для стратэгічнага планавання і вызначэння ключавых напрамкаў дзяржаўнай палітыкі, гарантам дакладнасці і празрыстасці ўсіх інфармацыйных патокаў у краіне, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Дзякуючы вашай рабоце мы атрымліваем дакладныя і аб'ектыўныя даныя, неабходныя для рэалізацыі сацыяльна-эканамічных ініцыятыў і паляпшэння якасці жыцця беларусаў".