Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Кітай, меркаванні экспертаў пра будучы саміт ШАС
Прэзідэнт Беларусі прыбыў з рабочым візітам у Кітай. Самалёт кіраўніка дзяржавы ажыццявіў пасадку ў Цяньцзінскім міжнародным аэрапорце Біньхай.
Менавіта тут у найбліжэйшыя дні адбудзецца саміт ШАС. Чакаецца, што Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС агучыць прапановы беларускага боку па далейшым развіцці шматпланавага супрацоўніцтва ўнутры "шанхайскай сям'і" і акрэсліць ключавыя пытанні, якія патрабуюць узмоцненай увагі. Прэзідэнт таксама возьме ўдзел у саміце ў фармаце "ШАС плюс". Да ўдзельнікаў пасяджэння далучацца кіраўнікі краін-назіральнікаў, міжнародных арганізацый і высокія госці, запрошаныя кітайскім бокам.
Саміт стане найбуйнейшым за ўсю гісторыю аб'яднання. Прыедуць больш за 20 лідараў замежных дзяржаў і звыш 10 міжнародных арганізацый. На парадку дня гандаль, інавацыі, пытанні бяспекі. Будуць прыняты выніковыя дакументы, уключаючы Цяньцзінскую дэкларацыю Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС. Апублікаваць яе плануюць у кантэксце 80-годдзя Перамогі і 80-годдзя заснавання ААН, каб адзіным фронтам выступіць з агульнай пазіцыяй па міжнародных пытаннях (падрабязнасці ў відэа).