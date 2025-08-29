3.69 BYN
Лукашэнка прыбыў з візітам у Кітай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Кітайскую Народную Рэспубліку, паведамляе БЕЛТА.
Дзень напярэдадні візіту Аляксандр Лукашэнка правёў на малой радзіме, прама адтуль з аэрадрома ў пасёлку Балбасава накіраваўся ў Кітай. Прэзідэнт прыбыў у горад Цяньцзінь, дзе 31 жніўня - 1 верасня пройдзе саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва.
Гэты саміт стане найбуйнейшым за ўсю гісторыю аб'яднання. Дарэчы, Беларусь у якасці паўнапраўнага члена арганізацыі далучылася да ШАС на леташнім саміце.
Зараз членамі ШАС з'яўляюцца 10 дзяржаў. Гэта Беларусь, Індыя, Іран, Казахстан, Кітай, Кыргызстан, Пакістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан.