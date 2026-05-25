Лукашэнка сустрэнецца са старшынёй Нацыянальнага народнага сходу Алжыра
Аўтар:Рэдакцыя news.by
26 мая ў Палацы Незалежнасці - дэлегацыя з найбуйнейшай краіны Афрыкі. Аляксандр Лукашэнка сустрэнецца са старшынёй Нацыянальнага народнага сходу Алжыра Ібрагімам Бугалі.
Беларусь і Алжыр паслядоўна пашыраюць супрацоўніцтва, а палітычны дыялог паміж краінамі становіцца ўсё больш інтэнсіўным.
На парадку: развіццё двухбаковых адносін, міжпарламенцкія кантакты, новыя кірункі супрацоўніцтва.