Лукашэнка: Трэба спыніць адток насельніцтва з рэгіёнаў у Мінск і аблцэнтры

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас нарады ў Мінску 30 красавіка заклікаў спыніць адток насельніцтва з рэгіёнаў, піша БЕЛТА.

"Трэба спыніць адток насельніцтва з рэгіёнаў у Мінск і абласныя цэнтры. Спыніць раз і назаўжды", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу і на вялікія аб'ёмы будаўніцтва жылля ў Мінску. "Шмат задач пастаўлена перад вамі аб тым, каб спыніць гэтую шалёную будоўлю жылля ў Мінску", - падкрэсліў Прэзідэнт. 

