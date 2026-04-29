Лукашэнка: Трэба спыніць адток насельніцтва з рэгіёнаў у Мінск і аблцэнтры
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас нарады ў Мінску 30 красавіка заклікаў спыніць адток насельніцтва з рэгіёнаў, піша БЕЛТА.
"Трэба спыніць адток насельніцтва з рэгіёнаў у Мінск і абласныя цэнтры. Спыніць раз і назаўжды", - заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу і на вялікія аб'ёмы будаўніцтва жылля ў Мінску. "Шмат задач пастаўлена перад вамі аб тым, каб спыніць гэтую шалёную будоўлю жылля ў Мінску", - падкрэсліў Прэзідэнт.