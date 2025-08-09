Лукашэнка: З года ў год будаўнічая галіна Беларусі дэманструе высокія вынікі

Ад усёй душы віншую вас са святам.

Гэта агульная заслуга велізарнага калектыву. Нашы таленавітыя архітэктары, прафесійнаму аб'яднанню якіх у гэтым годзе спаўняецца 90 гадоў, з пакалення ў пакаленне перадаюць лепшыя традыцыі нацыянальнага дойлідства, ствараючы сапраўдныя шэдэўры і ўнікальныя іміджавыя аб'екты - мемарыялы і помнікі, выдатныя культавыя збудаванні і цэлыя кварталы з незвычайнай забудовай.

Працавітыя беларускія будаўнікі ўвасабляюць у жыццё самыя крэатыўныя ідэі і пішуць рукатворную гісторыю дзяржавы: актыўнымі тэмпамі ўзводзяць жыллё, будынкі сацыяльнай інфраструктуры, сучасныя вытворчасці, укараняюць інавацыйныя тэхналогіі і арыгінальныя канструктарскія рашэнні.

Кваліфікацыя работнікаў прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў і якасць выпускаемай імі прадукцыі высока цэняцца як у краіне, так і за яе межамі.