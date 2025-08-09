Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка: З года ў год будаўнічая галіна Беларусі дэманструе высокія вынікі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў і ветэранаў будаўнічага комплексу краіны з Днём будаўніка, паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Дарагія сябры! 

Ад усёй душы віншую вас са святам. 

З года ў год будаўнічая галіна Беларусі дэманструе высокія вынікі, захоўваючы статус аднаго з асноўных драйвераў эканомікі.

Гэта агульная заслуга велізарнага калектыву.  Нашы таленавітыя архітэктары, прафесійнаму аб'яднанню якіх у гэтым годзе спаўняецца 90 гадоў, з пакалення ў пакаленне перадаюць лепшыя традыцыі нацыянальнага дойлідства, ствараючы сапраўдныя шэдэўры і ўнікальныя іміджавыя аб'екты - мемарыялы і помнікі, выдатныя культавыя збудаванні і цэлыя кварталы з незвычайнай забудовай. 

Працавітыя беларускія будаўнікі ўвасабляюць у жыццё самыя крэатыўныя ідэі і пішуць рукатворную гісторыю дзяржавы: актыўнымі тэмпамі ўзводзяць жыллё, будынкі сацыяльнай інфраструктуры, сучасныя вытворчасці, укараняюць інавацыйныя тэхналогіі і арыгінальныя канструктарскія рашэнні. 

Кваліфікацыя работнікаў прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў і якасць выпускаемай імі прадукцыі высока цэняцца як у краіне, так і за яе межамі. 

Перакананы, што саюз творчых ідэй, прафесійнага майстэрства і жалезабетоннай надзейнасці дасць магчымасць вам і ў далейшым рэалізоўваць амбіцыйныя праекты і вырашаць складаныя задачы.  Жадаю вам моцнага здароўя, дабрабыту, жыццёвай энергіі і новых дасягненняў на карысць Беларусі. 

Аляксандр Лукашэнка.