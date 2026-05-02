Лукашэнка заявіў, што паміж Беларуссю і Сербіяй складваюцца добрыя адносіны

Адносіны паміж Беларуссю і Сербіяй складваюцца добрыя, нягледзячы на ​​пэўныя нюансы. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з паслом Сербіі Ілінай Вукайлавіч, паведамляе БЕЛТА.

"Былі пэўныя неразуменні. Вы пра гэта добра ведаеце. Але мы разлічваем, што ўсякія неразуменні і ўсякія рухі, незразумелыя ні вам, ні нам, яны праходзяць. Час мяняе многае. Асабліва апошнім часам вы бачыце, які турбулентны гэты шалёны свет. Тым не менш адносіны ў нас складваліся і складваюцца добрыя, нягледзячы на пэўныя нюансы", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

