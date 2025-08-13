3.72 BYN
Лукашэнка ўзгадніў прызначэнне новых кіраўнікоў у сямі раёнах Беларусі і ў раёне Гродна
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы кадравыя рашэнні 14 жніўня, узгадніў прызначэнне новых кіраўнікоў у сямі раёнах краіны і ў адміністрацыі аднаго з раёнаў Гродна, паведамляе БЕЛТА.
На пасаду старшыні Іванаўскага райвыканкама ўзгоднена кандыдатура Мікалая Бортніка, які да гэтага часу кіраваў ААТ "Тышкавічы-Агра" ў гэтым жа раёне.
Уладзімір Сянчук узначаліць Камянецкі райвыканкам, змяніўшы на гэтай пасадзе Віталя Кулака, які ўзгоднены на пасаду намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання. У Камянецкі райвыканкам ён пяройдзе з пасады старшыні Брэсцкага райвыканкама. На гэтым месцы цяпер будзе працаваць Рыгор Панасюк, які з'яўляўся першым намеснікам старшыні Жабінкаўскага райвыканкама - начальнікам упраўлення па сельскай гаспадарцы і харчаванні.
Старшынёй Глыбоцкага райвыканкама ўзгоднены Пётр Бялусь. Раней ён працаваў намеснікам старшыні Браслаўскага райвыканкама (курыраваў ЖКГ, будаўніцтва).
З Сенненскага райвыканкама яго старшыня Алег Макарэвіч пяройдзе на кіруючую пасаду ў іншы раён - ён узгоднены старшынёй Дубровенскага райвыканкама. На пасаду, што вызвалілася, узгоднены Аляксандр Клячын, які да гэтага часу з'яўляўся намеснікам кіраўніка адміністрацыі Чыгуначнага раёна Віцебска (курыраваў будаўніцтва і ЖКГ).
Прэзідэнт таксама даў згоду на назначэнне старшынёй Чашніцкага райвыканкама Дзмітрыя Станкевіча. На новую пасаду ён пяройдзе з пасады намесніка старшыні Смаргонскага райвыканкама (ЖКГ, будаўніцтва).
Па рашэнні кіраўніка дзяржавы адміністрацыю Кастрычніцкага раёна Гродна ўзначаліць Зоя Кулеша, якая працавала да гэтага моманту на пасадзе намесніка старшыні Гродзенскага гарвыканкама.
Акрамя таго, адбыліся кадравыя змяненні ў Віцебскім аблвыканкаме. Кіраўніком спраў узгоднена Сняжана Цітова, якая працавала начальнікам прадстаўніцтва Віцебскага абласнога ўпраўлення Рэспубліканскага цэнтра па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва.