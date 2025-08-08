3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Лукашэнка: Зяленскаму трэба спыніцца, каб не страціць усю Украіну
Вялікае адкрытае і рэзананснае інтэрв'ю беларускага Прэзідэнта амерыканскаму часопісу Time.
Гэта магчымасць прад'явіць калектыўнаму Захаду нашу пазіцыю па шматлікіх вострых пытаннях міжнароднага парадку дня без спроб спадабацца за акіянам, шчыра і адкрыта (Аляксандру Лукашэнку гэтага не займаць). Іншая справа, ці хоча Захад чуць голас Беларусі? Але дзеля міру наш Прэзідэнт гатовы гаварыць з усімі.
Хто насамрэч зацікаўлены ў мірных перамовах па Украіне? Якая яна, амерыканская мара? І якой мэты Захаду не дабіцца ніколі? А таксама чаму Прэзідэнт называе сябе трампістам? І ці верыць, што Амерыка сапраўды хоча нармалізацыі адносін з намі? Пра вайну і мір, нашу знешнюю палітыку, адносіны з суседзямі і нават чарговыя выбары (у нас і за акіянам) (падрабязнасці ў відэа).