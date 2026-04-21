3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Лётная падрыхтоўка і развіццё турызму - Лукашэнка наведаў Мінскі аэраклуб ДТСААФ
22 красавіка Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведаў Мінскі аэраклуб ДТСААФ. Там праходзіць лётная падрыхтоўка не толькі вайскоўцаў, але і цывільных пілотаў краіны. Атрымліваць адпаведную адукацыю ў Беларусь едуць з іншых краін постсавецкай прасторы.
Пад Мінскам створана ўнікальная вучэбна-трэніровачная база і дэманстрацыйны выставачны комплекс авіяцыйнай тэхнікі (гэта больш за 50 адзінак самалётаў і верталётаў розных тыпаў). ДТСААФ - шматпрофільная ўстанова, пачынаючы ад падрыхтоўкі вадзіцеляў да аўтаспорту і суднабудавання. Беларусы на сусветных чэмпіянатах атрымліваюць толькі прызавыя месцы.
Цэнтр авіяцыйнага спорту і падрыхтоўкі лётчыкаў у Беларусі - месца з гісторыяй. Мінскі ДТСААФ быў вядомы на ўвесь Саюз. Тут заўсёды была моцная школа. Сярод тых, хто ў свой час атрымаў падрыхтоўку, 17 Герояў Савецкага Саюза і 2 Героі Расіі (гл. відэа).