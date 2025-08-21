3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Мадэрнізацыю ракетабудавання і пытанні абараназдольнасці абмеркавалі на нарадзе ў Прэзідэнта
Аўтар:Наталля Брэвус
Беларусь прадоўжыць развіваць уласную ракетную вытворчасць. 21 жніўня ў Палацы Незалежнасці абмяркоўвалі далейшыя крокі ў гэтай сферы. Акцэнт Прэзідэнта - дзейнічаем максімальна эфектыўна, зыходзячы з наяўных фінансавых рэсурсаў. Свае ракеты ў цяперашніх рэаліях - гэта не агрэсія і не спробы "бразгаць зброяй", а вымушаная мера. Сітуацыя ў свеце і вакол нашай краіны абавязвае ўмацоўваць абараназдольнасць. Ракетныя войскі - адзін з найважнейшых складальнікаў Узброеных Сіл, яны павінны адпавядаць патрабаванням часу. За апошнія гады ў Беларусі была фактычна з нуля створана і сёння развіваецца ўласная школа ракетабудавання. І гэта важна, каб нам не "прыляцела" (падрабязнасці ў відэа).