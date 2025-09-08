Глядзець анлайнПраграма ТБ
МУС зможа падпісваць канвенцыі ААН супраць кіберзлачыннасці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 9 верасня падпісаў указ № 326, якім надзяліў Міністэрства ўнутраных спраў паўнамоцтвамі на падпісанне канвенцыі ААН супраць кіберзлачыннасці. Пра гэта паведаміла БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.

Адпаведная канвенцыя была прынята 24 снежня 2024 года. Поўная назва дакумента - Канвенцыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый супраць кіберзлачыннасці; умацаванне міжнароднага супрацоўніцтва ў барацьбе з пэўнымі злачынствамі, што ўчыняюцца з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных сістэм, і ў абмене доказамі ў электроннай форме, якія адносяцца да сур'ёзных злачынстваў.