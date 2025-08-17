3.71 BYN
На нарадзе ў Лукашэнкі абмеркавалі дзяржаўнае кіраванне ў сферы турызму
У Беларусі прапанавалі перадаць функцыі рэгулятара ў турыстычнай сферы ад Міністэрства спорту і турызму Нацыянальнаму агенцтву па турызме. Такое пытанне стала адной з тэм падчас нарад Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Савета Міністраў, піша БЕЛТА.
Адным з пытанняў, якое разглядаюць на нарадзе ў Прэзідэнта, стала дзяржаўнае кіраванне ў сферы турызму. Савет Міністраў падрыхтаваў указ, які прадугледжвае перадачу функцый рэгулятара ў турыстычнай сферы ад Міністэрства спорту Нацыянальнаму агенцтву па турызме. Агенцтва, у сваю чаргу, прапануецца перадаць у падпарадкаванне непасрэдна ураду. Кіраўнік дзяржавы запрасіў кіраўніцтва Саўміна, каб атрымаць канкрэтныя адказы на шэраг пытанняў.
Аляксандр Лукашэнка ўдакладніў, што перашкаджае дзеючаму рэгулятару эфектыўна кіраваць галіной і што зменіцца з прыняццем указа, які пакуль яшчэ не падпісаны.
"Які практычны механізм рэалізацыі заяўленых мэт: як, за кошт чаго айчынны турызм атрымае новы імпульс для развіцця?" - спытаў кіраўнік дзяржавы.