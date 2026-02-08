3.73 BYN
"Ніякіх грошай без выніку" - Лукашэнка пазначыў галоўны прынцып аплаты працы навукоўцаў
На нарадзе па праекце ўказа аб удасканаленні навуковай дзейнасці Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што фінансаванне навуковай дзейнасці і аплата працы навукоўцаў павінны першым чынам залежаць ад выніку, перадае БЕЛТА.
"У мяне пасля азнаямлення з праектам указа з'явілася нямала пытанняў. І я хацеў бы з вамі абмеркаваць гэтыя пытанні. Але тады на нарадзе мы дамовіліся, што калі размова ідзе пра грошы, пра аплату, то механізм адзін - плаціць за вынік. Ёсць вынік - плацім. Няма выніку - ніякіх грошай не будзе. Як бы там нашы безумоўна разумныя вучоныя людзі ні падавалі гэта пытанне", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка папрасіў далажыць, як прадстаўлены праект указа забяспечвае дасягненне мэт і якія для гэтага прапануюцца інструменты.
Акрамя старшыні Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзіміра Караніка сярод удзельнікаў нарады - кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, старшыня Камітэта дзяржкантролю Васіль Герасімаў, віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч, міністр адукацыі Андрэй Іванец, міністр фінансаў Уладзіслаў Татарыновіч.