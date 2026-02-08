"Ніякіх грошай без выніку" - Лукашэнка пазначыў галоўны прынцып аплаты працы навукоўцаў

"У мяне пасля азнаямлення з праектам указа з'явілася нямала пытанняў. І я хацеў бы з вамі абмеркаваць гэтыя пытанні. Але тады на нарадзе мы дамовіліся, што калі размова ідзе пра грошы, пра аплату, то механізм адзін - плаціць за вынік. Ёсць вынік - плацім. Няма выніку - ніякіх грошай не будзе. Як бы там нашы безумоўна разумныя вучоныя людзі ні падавалі гэта пытанне", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка папрасіў далажыць, як прадстаўлены праект указа забяспечвае дасягненне мэт і якія для гэтага прапануюцца інструменты.