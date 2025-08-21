3.70 BYN
Новыя дэталі размовы з Трампам, урэгуляванне ва Украіне, саміт ШАС. Прэзідэнт адказаў на пытанні
Аўтар:Наталля Брэвус
Новыя дэталі размовы з Дональдам Трампам, урэгуляванне ва Украіне і будучы візіт у КНР. 22 жніўня Прэзідэнт Беларусі адказаў на пытанні кітайскіх журналістаў напярэдадні буйных міжнародных мерапрыемстваў - саміту ШАС і параду Перамогі ў Пекіне, куды сярод сусветных лідараў запрошаны і Аляксандр Лукашэнка.
Грунтоўна аб беларуска-кітайскім супрацоўніцтве гучала ў інтэрв'ю Медыякарпарацыі КНР (CMG). Свае пытанні па слядах гучных сусветных падзей задалі і прадстаўнікі беларускіх СМІ. Як у Мінску ацэньваюць перамовы на Алясцы, што абмяркоўвалі з амерыканскім прэзідэнтам, чаму Еўропе варта падключыцца да мірнага працэсу? (падрабязнасці ў відэа).