Праграма пяцігодкі, праца НАН, узнагароды ў АПК, атамная энергетыка - у рубрыцы "Час Першага"
Шэраг вялікіх нарад па ключавых для краіны пытаннях - такім быў афіцыйны парадак гэтага тыдня для рубрыкі "Час Першага". Новы статус для навукоўцаў Прэзідэнт абмеркаваў з кіраўніком Акадэміі навук. Дапрацоўка Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця: куды краіна будзе ісці найбліжэйшыя пяць гадоў?
Нарада па атамнай энергетыцы: дзе з'явіцца другая беларуская АЭС, або як наогул будзе развівацца гэты сектар? Усё гэта аб'ёмныя тэмы, так што ўрад на гэтым тыдні збіраўся не раз.
У панядзелак у Палацы было горача. Не ў сэнсе градусаў. Па-першае, удзельнікі нарады па Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2030 года ўмоўна падзяліліся на два лагеры. Пад кіраваннем кіраўніка ўрада і кіраўніка Нацбанка. Мэта была адна - дапрацаваць дакумент, але рабілі гэта рэальна дзвюма групамі.
Абмеркаванні ва ўрадзе ёсць заўсёды, і гэта нармальна.
У зале журналісты адзначылі нетыповае рассаджванне. Экс-прэм'ер насупраць цяперашняга. Хоць нават у новай пасадзе кіраўнік Нацбанка Раман Галоўчанка звычайна сядзіць разам з Аляксандрам Турчыным. Гэта дэталі пратаколу, але дэталі з сэнсам (больш падрабязна – глядзіце відэа).