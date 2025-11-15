Праграма пяцігодкі, праца НАН, узнагароды ў АПК, атамная энергетыка - у рубрыцы "Час Першага"

Шэраг вялікіх нарад па ключавых для краіны пытаннях - такім быў афіцыйны парадак гэтага тыдня для рубрыкі "Час Першага". Новы статус для навукоўцаў Прэзідэнт абмеркаваў з кіраўніком Акадэміі навук. Дапрацоўка Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця: куды краіна будзе ісці найбліжэйшыя пяць гадоў?

У панядзелак у Палацы было горача. Не ў сэнсе градусаў. Па-першае, удзельнікі нарады па Праграме сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2030 года ўмоўна падзяліліся на два лагеры. Пад кіраваннем кіраўніка ўрада і кіраўніка Нацбанка. Мэта была адна - дапрацаваць дакумент, але рабілі гэта рэальна дзвюма групамі.