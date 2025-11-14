3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Нелегальная міграцыя: сітуацыя на польска-беларускай мяжы стабілізавалася
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сітуацыя з нелегальнай міграцыяй на польска-беларускай мяжы стабілізавалася. Аб гэтым заявілі ў прэс-службе Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
Колькасць спроб незаконнага перасячэння польска-беларускай мяжы скарацілася, а такім чынам, знізілася і агрэсія ў дачыненні да патрулёў.
Яшчэ некалькі тыдняў назад штодня фіксавалася да 100 спроб, а зараз - гэта каля дзясятка, гаворыцца ў паведамленні ведамства.