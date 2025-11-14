Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Нелегальная міграцыя: сітуацыя на польска-беларускай мяжы стабілізавалася

Сітуацыя з нелегальнай міграцыяй на польска-беларускай мяжы стабілізавалася. Аб гэтым заявілі ў прэс-службе Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Колькасць спроб незаконнага перасячэння польска-беларускай мяжы скарацілася, а такім чынам, знізілася і агрэсія ў дачыненні да патрулёў.

Яшчэ некалькі тыдняў назад штодня фіксавалася да 100 спроб, а зараз - гэта каля дзясятка, гаворыцца ў паведамленні ведамства.

Разделы:

Грамадства