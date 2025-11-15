Польшча на тыдні адзначыла Дзень незалежнасці. 11 лістапада 1918 года ўлада ў Варшаве была афіцыйна перададзена маршалу Юзэфу Пілсудскаму, з чыім прывідам так любіць размаўляць цяперашні прэзідэнт Караль Наўроцкі.

Па сутнасці, у гэты дзень ніякай незалежнасці Польшча не набыла, як няма яе і да гэтага часу. Само свята - хутчэй, дзень, выбраны толькі для таго, каб супрацьпаставіць цяперашні рэжым некалі кіруючаму там камунізму, а зараз і Расіі.