Сімвалічная незалежнасць: да чаго давяла Польшчу ідэя глабальнай анты-Расіі
Аўтар:Яўген Белавусаў
Польшча на тыдні адзначыла Дзень незалежнасці. 11 лістапада 1918 года ўлада ў Варшаве была афіцыйна перададзена маршалу Юзэфу Пілсудскаму, з чыім прывідам так любіць размаўляць цяперашні прэзідэнт Караль Наўроцкі.
Па сутнасці, у гэты дзень ніякай незалежнасці Польшча не набыла, як няма яе і да гэтага часу. Само свята - хутчэй, дзень, выбраны толькі для таго, каб супрацьпаставіць цяперашні рэжым некалі кіруючаму там камунізму, а зараз і Расіі.
Выходзіць, што святая для кожнага паляка ўрачыстасць была створана толькі наліха Маскве, таму і незалежнасць выйшла чыста сімвалічнай, бо і зараз польскія законы пішуцца не ў Варшаве, а ў Бруселі і Вашынгтоне. Да чаго давяла Польшчу ідэя глабальнай анты-Расіі - у рубрыцы "Поўная Еўропа".