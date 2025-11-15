3.68 BYN
"Увага! Гаворыць Мінск!" Менавіта з гэтых слоў пачалася гісторыя беларускага радыёвяшчання
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У 20-х гадах, радыё стала не толькі цэнтрам прыцягнення, але і душой грамадскага жыцця, як сказалі б зараз, самым уплывовым медыя. Беларускае радыё заўсёды ішло ў нагу з часам. Змяняліся формы, падача, але менавіта на даверы дзесяцігоддзямі выстройваліся адносіны паміж радыё і слухачом.
Сёння ў беларускім радыёэфіры высокая канкурэнцыя. Радыёканалы прапаноўваюць кантэнт на любы густ. Толькі ў Белтэлерадыёкампаніі 12 радыёстанцый, уключаючы рэгіёны, якія закрываюць патрэбнасці аўдыторыі ва ўзросце ад 0 да 100. Беларускае радыё было, ёсць і застаецца брэндам айчыннай медыясферы. І сёння не падводзіць вынікі, а пачынае новую старонку вяшчання.