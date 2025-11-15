"Справа Энергаатама" - якім будзе новы сцэнарый для Украіны

Увесь свет зараз пільна назірае за гучнай карупцыйнай справай ва Украіне. Хоць карупцыя для гэтай краіны стала справай звыклый, уражваюць маштабы і фігуры, замяшаныя ў ім - гэта асабліва набліжаныя да Уладзіміра Зяленскага людзі.

Галоўным фігурантам з'яўляецца сябар і, як яго ахрысцілі ў СМІ, "кашалёк Зеленскага". "Справа Энергаатама", або "справа Міндзіча" пагражае нанесці сур'ёзны ўдар па палітычным рэжыме. Хто даў адмашку і які новы сцэнарый для Украіны - у рубрыцы "Кацюшын разлік" (глядзіце відэа).