Калапс з маршруткамі: якое рашэнне прынялі для разгрузкі транспартнага трафіку
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Дабрацца з Мінска ў Барысаў або Дзяржынск у гадзіны пік на маршрутцы - невыканальная місія. Чэргі з ахвотнікаў вярнуцца дахаты ў горад-спадарожнік са сталіцы на выездах Мінска часам расцягваюцца больш чым на 100 м, а час чакання транспарта даходзіць да 40 хвілін. Так працаваць трафік фармату "межгорад" не павінен.
На гэта звярнуў увагу кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. Праблема вострая, аднак варыянты рашэння ёсць. Напрыклад, можна замяніць маршруткі больш змяшчальным, бяспечным і экалагічным транспартам. Да таго ж паспяховыя праекты ў гэтай сферы ўжо ёсць, іх неабходна маштабіраваць (гл. відэа).