Беларускі бок гарантуе бяспеку цяжкагрузаў, у чаканні ўзважанага рашэння Літвы
Аўтар:Дар'я Рачко
На беларуска-польскай мяжы пункты пропуску "Кузня Беластоцкая" і "Баброўнікі" адкрыюцца заўтра ў 2 гадзіны ночы. Аб гэтым 15 лістапада афіцыйна апавясцілі беларускі бок. Адпаведную пастанову падпісаў міністр унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
У ДМК адзначылі, што нашы мытныя органы цалкам гатовы да аднаўлення руху ў сумежных беларускіх пунктах пропуску "Брузгі" і "Бераставіца". Змены ўкамплектаваны, інфраструктура ўдасканалена. Вядома, гэта палепшыць сітуацыю ў прымежжы. Абсалютна процілеглыя дзеянні мы бачым на прыкладзе Літвы (гл. відэа).