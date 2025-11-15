Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Быць аграрыем модна - новы погляд маладых кадраў на сельскую гаспадарку

16 лістапада сваё прафесійнае свята адзначаюць работнікі АПК - працаўнікі вёскі і перапрацоўшчыкі. Будзем з хлебам - гэтую фразу паўтараем часта. Дзякуючы іх працы, мы і з малаком, і з алеем, і яшчэ з сотняй відаў прадукцыі. Вырабляем значна больш, чым спажываемы самі. На астатнім добра зарабляем.

Планка з кожным годам расце. Яшчэ нядаўна экспарт харчавання 8 млрд долараў здаваўся чымсьці фантастычным, а сёння гэта ўжо пройдзены этап. На 2026 год і ўжо тым больш на маючую адбыцца пяцігодку ставім мэты куды больш амбіцыёзныя. Але ўсім прыйдзецца добра папрацаваць.

У краіне актыўна будуюцца новыя сучасныя малочна-таварныя комплексы. У вытворчасць укараняюцца лічбавыя тэхналогіі, а нашы заводы пастаянна здзіўляюць навінкамі. І ўсё гэта агульная аграрная справа.

Важны ўклад кожнага! У гэтым упэўніўся наш карэспандэнт Антон Малюта. Ён адправіўся ў падарожжа па краіне і пазнаёміўся з прафесіяналамі сваёй справы, якія знойдуць падыход і да рагулі, і да Ціка-Току (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства