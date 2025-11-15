Кавалі ХХI стагоддзя: як беларускія майстры агню і металу ствараюць мастацтва

"Каваль - усім рамёствам бацька" - гэтая прымаўка прайшла скрозь стагоддзі, не страціўшы сваёй актуальнасці і сёння. Нават у свеце, дзе пануюць высокія тэхналогіі, апрацоўка металу застаецца ключавой, асабліва для такой стратэгічна важнай для краіны галіны, як машынабудаванне.