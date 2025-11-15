Глядзець анлайнПраграма ТБ
Кавалі ХХI стагоддзя: як беларускія майстры агню і металу ствараюць мастацтва

"Каваль - усім рамёствам бацька" - гэтая прымаўка прайшла скрозь стагоддзі, не страціўшы сваёй актуальнасці і сёння. Нават у свеце, дзе пануюць высокія тэхналогіі, апрацоўка металу застаецца ключавой, асабліва для такой стратэгічна важнай для краіны галіны, як машынабудаванне.

Хоць сучасная прамысловасць пацясніла многія старажытныя рамёствы, кавальская справа ў Беларусі па-ранейшаму запатрабавана і актыўна адраджаецца. Праца каваля была справай незвычайнай і небяспечнай, што пацвярджаюць шматлікія паданні, міфы і легенды (гл. відэа).

