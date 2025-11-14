3.68 BYN
Польскія пункты пропуску "Кузня Беластоцкая" і "Баброўнікі" адновяць работу ўначы 17 лістапада
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ужо ўначы 17 лістапада ў 2:00 па мінскім часе адкрыюцца польскія пункты пропуску "Кузня Беластоцкая" і "Баброўнікі". Аб гэтым напярэдадні афіцыйна апавясцілі беларускі бок. Адпаведную пастанову падпісаў міністр унутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
Праз "Кузню Беластоцкую" будзе дазволены толькі пасажырскі рух, за выключэннем аўтобусаў, праз "Баброўнікі" - рух легкавых аўтамабіляў і аўтобусаў, а таксама грузавікоў з краін ЕС, краін - удзельніц Пагаднення аб Еўрапейскай эканамічнай прасторы і Швейцарыі.
У ДМК адзначылі, мытныя органы цалкам гатовы да аднаўлення руху ў сумежных беларускіх пунктах пропуску "Брузгі" і "Бераставіца". Мытныя змены ўкамплектаваны, інфраструктура ўдасканалена, усе тэхнічныя сродкі функцыянуюць.