3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Прамысловасць, аўтамабілебудаванне, цяплічная гаспадарка. Лукашэнка сустрэўся з бізнес-коламі Кітая
У Прэзідэнта насычаны перагаворны дзень у Пекіне. Візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Кітай працягваецца.
Там 2 верасня адбылася сустрэча лідараў Беларусі і Расіі. Двухбаковы парадак дня, мерапрыемствы ў Кітаі і ўражанні ад перамоў на Алясцы. Усё гэта абмяркоўвалі. А на сустрэчы з Сі Цзіньпінам, па сутнасці, дадзены старт новаму этапу тэхналагічнай прамысловай кааперацыі краін. Найбліжэйшыя 2 гады для дзяржаў пройдуць пад знакам развіцця інавацый і вытворчасцяў. Гэта зменіць тэхналагічную структуру ў краіне, лічаць ва ўрадзе.
Шэраг сустрэч кіраўніка дзяржавы, у тым ліку непублічных, датычыліся кропкавых праектаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы, да якіх гатовы падключыцца бізнес. 2 верасня адбылася сустрэча з членам Пастаяннага камітэта Палітбюро, сакратаром сакратарыята і кіраўніком канцылярыі ЦК Кампартыі Кітая Цай Ці.
Перамовы з бізнесам, перспектыўныя праекты і новы этап тэхналагічнай прамысловай кааперацыі. Візіт беларускага Прэзідэнта ў Кітай працягваецца (падрабязнасці ў відэа).