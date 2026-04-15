Прэзідэнт Беларусі дае інтэрв'ю тэлеканалу RT
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка дае інтэрв'ю тэлеканалу RT, паведамляе БЕЛТА.
Інтэрв'юерам выступае вядучы RT, аўтар праграмы "Эфект Санчэса" Рычард (Рык) Санчэс. Больш за 40 гадоў ён вёў аўтарскія інфармацыйныя праграмы і быў вядучым на буйнейшых амерыканскіх тэлеканалах, у тым ліку Fox News і CNN. Ён браў інтэрв'ю ў чатырох прэзідэнтаў ЗША, лідара Кубы Фідэля Кастра, Прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова і многіх іншых вядомых палітычных дзеячаў.
З 2019 года Рык Санчэс далучыўся да каманды тэлеканала RT America. У 2024 годзе журналіст быў вымушаны спыніць супрацоўніцтва з RT з-за ўведзеных супраць тэлеканала санкцый, а ў 2025 годзе пераехаў у Маскву, каб прадоўжыць працу на тэлеканале.
З 2025 года Рык Санчэс вядзе на RT аўтарскую праграму "Эфект Санчэса", у якой выказвае свой пункт гледжання на міжнародныя падзеі і абмяркоўвае іх з гасцямі шоу. Праграма выходзіць чатыры разы на тыдзень у тэлевізійным эфіры і на анлайн-пляцоўках RT. Сукупна кожны выпуск набірае амаль 40 млн праглядаў.
У розны час удзельнікамі "Эфекту Санчэса" былі памочнік Прэзідэнта Расіі Уладзімір Мядзінскі, міністр замежных спраў Расіі Сяргей Лаўроў, міністр замежных спраў Ірана Абас Аракчы, былы прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў і іншыя.
Тэлеканал RT (раней Russia Today) - гэта расійскі міжнародны кругласутачны шматмоўны інфармацыйны тэлеканал, які з'явіўся ў 2005 годзе. Вяшчанне вядзецца на англійскай, арабскай, іспанскай, французскай, нямецкай, сербскай мовах.