Прэзідэнт Беларусі і кіраўнік Татарстана абмеркавалі захаванне гістарычнай памяці

"Я вам вельмі ўдзячны за тое, што вы ў цэнтры Расіі прынялі нашых артыстаў з вялікім канцэртам", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

"Мы ведалі, куды мы едзем. Мы ведалі, што там проста прахадным чынам не абысціся. Я ў гэта быў сур'ёзна паглыблены. Калі быў у Казані, мы зразумелі, што Расія вельмі добра гэта ўспрымае", - заўважыў Аляксандр Лукашэнка.

Як паведамлялася БЕЛТА, у канцы красавіка ў Казані адбыўся канцэрт-рэквіем "Кожны трэці". У звароце да яго ўдзельнікаў Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мерапрыемства - гімн лёсу няскоранага народа.