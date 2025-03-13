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Прэзідэнт Беларусі: Калі Расія дамовіцца са ЗША - труба Еўропе і Украіне разам узятым

Прэзідэнт Беларусі: Калі Расія дамовіцца са ЗША - труба Еўропе і Украіне разам узятым

Калі Расія дамовіцца са ЗША - труба Еўропе і Украіне разам узятым. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у Маскве па выніках перамоў з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, піша БЕЛТА.

Фота ТАСС