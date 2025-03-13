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Прэзідэнт Беларусі: Калі Расія дамовіцца са ЗША - труба Еўропе і Украіне разам узятым
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Прэзідэнт Беларусі: Калі Расія дамовіцца са ЗША - труба Еўропе і Украіне разам узятымnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7e580e-d30a-43f0-b599-b66b2343a2b7/conversions/1eb60186-47b7-4f8c-af23-bce2c2f16abc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7e580e-d30a-43f0-b599-b66b2343a2b7/conversions/1eb60186-47b7-4f8c-af23-bce2c2f16abc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7e580e-d30a-43f0-b599-b66b2343a2b7/conversions/1eb60186-47b7-4f8c-af23-bce2c2f16abc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be7e580e-d30a-43f0-b599-b66b2343a2b7/conversions/1eb60186-47b7-4f8c-af23-bce2c2f16abc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Калі Расія дамовіцца са ЗША - труба Еўропе і Украіне разам узятым. Пра гэта Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў у Маскве па выніках перамоў з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, піша БЕЛТА.
Фота ТАСС