Прэзідэнт Беларусі наведвае Мінскі аэраклуб ДТСААФ

"Мінскі аэраклуб імя двойчы Героя Савецкага Саюза С. І. Грыцаўца" ДТСААФ наведае Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамляе БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы азнаёміцца з дзейнасцю Мінскага аэраклуба, размешчанага на аэрадроме Ліпкі. Прэзідэнту даложаць аб працэсе падрыхтоўкі пілотаў грамадзянскай авіяцыі і дзейнасці ДТСААФ у цэлым.

Мінскі аэраклуб Асаавіяхіма (цяпер - Мінскі аэраклуб ДТСААФ) быў заснаваны ў 1934 годзе, а ў 1939-м яму было прысвоена імя двойчы Героя Савецкага Саюза Сяргея Грыцаўца. З 1964 года па цяперашні час лётны склад аэраклуба асвоіў палёты на верталётах Мі-1, Мі-2, Robinson R44, самалётах Як-52, Ан-2, Viper SD-4 і Tecnam P2006Т.

Цяпер Мінскі аэраклуб выконвае задачы па лётнай падрыхтоўцы курсантаў Ваеннай акадэміі і Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі, забеспячэнні дэсантавання ваеннаслужачых сіл спецыяльных аперацый Узброеных Сіл і іншыя.

