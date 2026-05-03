Прэзідэнт Беларусі павіншаваў работнікаў і ветэранаў друку з прафесійным святам

"Найбагацейшая гісторыя беларускага друкаванага слова пачалася 500 гадоў таму з унікальнай Бібліі Францыска Скарыны, развівалася і мацнела, праходзячы з народам усе вехі яго няпростага шляху. Сёння нас па праве можна назваць адной з самых чытаючых нацый у свеце. У краіне штогод выходзяць і карыстаюцца нязменнай папулярнасцю больш як 20 мільёнаў экзэмпляраў новых кніг і сотні перыядычных выданняў", - гаворыцца ў віншаванні.