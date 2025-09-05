3.70 BYN
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў з Днём беларускага пісьменства
Удзельнікам і гасцям Дня беларускага пісьменства!
Шаноўныя сябры!
Сардэчна віншую вас з Днём беларускага пісьменства - святам друкаванага слова, культуры і духоўнасці нашай нацыі. Сёлета яно адзначаецца на гасціннай гродзенскай зямлі, у вядомым сваёй багатай гісторыяй горадзе Лідзе. Прыводзіць яго словы БЕЛТА.
Гэта знакавая падзея зноў і зноў звяртае кожнага з нас да гістарычнай памяці і традыцый продкаў, спрадвечных чалавечых каштоўнасцей, якія ў тым ліку праз кнігу выхоўваюцца з маленства: добразычлівасць і імкненне да ведаў, павага да чалавека і яго працы, сумленнасць і любоў да Бацькаўшчыны.
Упэўнены, што адказнае і пераканаўчае слова пісьменнікаў, ваша цвёрдая патрыятычная пазіцыя і надалей будуць спрыяць умацаванню адзінства беларускага народа і развіццю роднай краіны.
Шчыра жадаю ўсім добрага здароўя, шчасця і творчага плёну ў супольнай працы на карысць Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка
7 верасня 2025 года.