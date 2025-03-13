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Прэзідэнт Беларусі пракаменціраваў прапанову аб 30-дзённым перамір'і ва Украіне
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Прэзідэнт Беларусі пракаменціраваў прапанову аб 30-дзённым перамір'і ва Украінеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aafdc626-fe13-4565-84b8-d4ea77c537ba/conversions/41fc938c-9b1b-462f-9d87-fbca957dea9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aafdc626-fe13-4565-84b8-d4ea77c537ba/conversions/41fc938c-9b1b-462f-9d87-fbca957dea9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aafdc626-fe13-4565-84b8-d4ea77c537ba/conversions/41fc938c-9b1b-462f-9d87-fbca957dea9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/aafdc626-fe13-4565-84b8-d4ea77c537ba/conversions/41fc938c-9b1b-462f-9d87-fbca957dea9f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пракаменціраваў прапанову аб часовым 30-дзённым перамір'і ва Украіне, паведамляе БЕЛТА.
"Не, гэта не хітрасць і не будзе хітрасцю. Каб гэта не было хітрасцю, трэба з іншага боку абстаўляцца нармальна", - сказаў кіраўнік дзяржавы.
"Мая вам парада. Толькі факты". - заявіў Прэзідэнт.