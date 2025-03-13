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Прэзідэнт Беларусі пракаменціраваў прапанову аб 30-дзённым перамір'і ва Украіне

Прэзідэнт Беларусі пракаменціраваў прапанову аб 30-дзённым перамір'і ва Украіне

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пракаменціраваў прапанову аб часовым 30-дзённым перамір'і ва Украіне, паведамляе БЕЛТА.

"Не, гэта не хітрасць і не будзе хітрасцю. Каб гэта не было хітрасцю, трэба з іншага боку абстаўляцца нармальна", - сказаў кіраўнік дзяржавы.

"Мая вам парада. Толькі факты". - заявіў Прэзідэнт.