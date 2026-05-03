Прэзідэнт Беларусі прыняў з дакладам прэм'ер-міністра

"У найбліжэйшы час плануецца сустрэча кіраўніка нашай дзяржавы з Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі. Літаральна ўчора ў мяне адбылася размова з маім калегам - старшынёй урада Расійскай Федэрацыі Міхаілам Мішусціным. У тым ліку мы абмеркавалі магчымы парадак дня сустрэчы нашых кіраўнікоў, нашы сумесныя праекты, далейшыя дзеянні, у тым ліку ў рамках Саюзнай дзяржавы. На працягу літаральна некалькіх наступных дзён мы падрыхтуем інфармацыю кіраўніку дзяржавы для размовы з Уладзімірам Пуціным. Гэта была асноўная тэма майго даклада кіраўніку дзяржавы", - заявіў журналістам па выніках сустрэчы Аляксандр Турчын.