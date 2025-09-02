3.69 BYN
Прэзідэнт Беларусі прысутнічаў на ваенным парадзе ў Пекіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
3 верасня ў Пекіне на плошчы Цяньаньмэнь адбыўся маштабны ваенны парад. У святочных мерапрыемствах, прысвечаных 80-годдзю Перамогі над японскім мілітарызмам і заканчэнню Другой сусветнай вайны, прыняў удзел і Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
Таксама ў цэнтры падзей - лідары Глабальнага Поўдня, якія прадстаўляюць большую частку чалавецтва. Кожнага з іх асабіста віталі Старшыня КНР Сі Цзіньпін і яго жонка Пэн Ліюань.
Да пачатку парада Аляксандр Лукашэнка пагутарыў з лідарам КНДР Кім Чен Ыном. Ён запрасіў Прэзідэнта Беларусі наведаць яго краіну ў любы зручны час (глядзіце відэа).