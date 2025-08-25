3.69 BYN
Прэзідэнт Беларусі заклікаў шырэй глядзець на праблемы ў сельскай мясцовасці
Павінна быць наладжана эфектыўная сістэма гандлю на сяле і па ўсёй Беларусі. Дэдлайн для ўрада - 1 студзеня. Такія задачы паставіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка па выніках абмеркавання ўсіх праблем гэтай сферы: закрыццё магазінаў у глыбінцы, бесталковая лічбавізацыя, маршруты і графік працы аўтакрам, пратэрміноўка, бедны асартымент.
Сур'ёзная крытыка гучала ў адрас Белкаапсаюза. Было і тое, што для абслугоўвання людзей у невялікіх населеных пунктах трэба прыцягваць гандлёвыя сеткі. Гандаль - толькі частка маштабных праблем у сельскай мясцовасці. Хапае момантаў з бяздумным закрыццём дзіцячых садкоў або ФАПаў. Усё гэта ўплывае на камфорт і якасць жыцця ў рэгіёнах. За гэта Аляксандр Лукашэнка патрабуе жорстка.
Тэма размовы была пазначана вельмі канкрэтна - гандлёвае абслугоўванне ў краіне, але было зразумела, што гэтая нарада з падтэкстам. Бойкі гандаль - адзін з маркераў, па якім людзі мяркуюць пра камфорт за горадам. Сам жа Прэзідэнт не раз звяртаўся да беларусаў з заклікам жыць на сяле. Закрыццё магазіна ў вёсцы - гэта дыскамфорт, які выклікае заканамерныя прэтэнзіі (падрабязнасці ў відэа).