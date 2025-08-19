Прэзідэнт Ірана прыбыў у Палац Незалежнасці на перамовы з Прэзідэнтам Беларусі

Прэзідэнты, як плануецца, абмяркуюць супрацоўніцтва Беларусі і Ірана ў сферах гандлю, інвестыцый і прамысловай кааперацыі, рэалізацыю сумесных ініцыятыў у навуцы, тэхналогіях, адукацыі, а таксама ўзаемадзеянне дзяржаў у рамках міжнародных структур, у тым ліку ЕАЭС, ШАС, БРІКС, ААН. У цэнтры ўвагі будуць і пытанні забеспячэння рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі.