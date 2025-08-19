3.69 BYN
Прэзідэнт Ірана прыбыў у Палац Незалежнасці на перамовы з Прэзідэнтам Беларусі
Прэзідэнт Ірана Масуд Пезешкіян прыбыў у Палац Незалежнасці на перамовы з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам, паведамляе БЕЛТА.
Прэзідэнты, як плануецца, абмяркуюць супрацоўніцтва Беларусі і Ірана ў сферах гандлю, інвестыцый і прамысловай кааперацыі, рэалізацыю сумесных ініцыятыў у навуцы, тэхналогіях, адукацыі, а таксама ўзаемадзеянне дзяржаў у рамках міжнародных структур, у тым ліку ЕАЭС, ШАС, БРІКС, ААН. У цэнтры ўвагі будуць і пытанні забеспячэння рэгіянальнай і міжнароднай бяспекі.
Дынаміка знешняга гандлю Беларусі і Ірана за апошнія пяць гадоў дэманстравала рост. Калі ў 2020 годзе тавараабарот знаходзіўся на ўзроўні 24,7 млн долараў, то да 2024 года ён перавысіў адзнаку 113 млн долараў. У студзені - чэрвені гэтага года тавараабарот склаў 74,4 млн долараў, павялічыўшыся на 33,6 % да аналагічнага перыяду мінулага года.