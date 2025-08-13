3.72 BYN
Прэзідэнт зрабіў прызначэнні ў раёнах, міністэрствах і пазначыў новыя кірункі для паслоў
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 жніўня разгледзеў кадравыя пытанні і зрабіў адпаведныя прызначэнні, паведамляе БЕЛТА.
Прэзідэнт назначыў:
Белага Ігара Георгіевіча - Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Каралеўстве Саудаўская Аравія па сумяшчальніцтве;
Дзеравінскага Дзмітрыя Уладзіміравіча - Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Шматнацыянальнай Дзяржаве Балівія па сумяшчальніцтве;
Сабалеўскага Яўгена Юліянавіча - Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Судан па сумяшчальніцтве.
Кіраўнік дзяржавы таксама даў згоду на назначэнне:
Бортніка Мікалая Мікалаевіча - старшынёй Іванаўскага райвыканкама;
Сенчука Уладзіміра Рыгоравіча - старшынёй Камянецкага райвыканкама;
Панасюка Рыгора Адамавіча - старшынёй Брэсцкага райвыканкама;
Бялуся Пятра Казіміравіча - старшынёй Глыбоцкага райвыканкама;
Макарэвіча Алега Аркадзьевіча - старшынёй Дубровенскага райвыканкама;
Клячына Аляксандра Алегавіча - старшынёй Сенненскага райвыканкама;
Станкевіча Дзмітрыя Зянонавіча - старшынёй Чашніцкага райвыканкама;
Кулешы Зоі Вацлаваўны - кіраўніком адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна;
Богдан Алены Леанідаўны - першым намеснікам міністра аховы здароўя;
Вежнаўца Івана Валер'евіча - першым намеснікам міністра эканомікі;
Аляксеева Антона Яўгенавіча - намеснікам міністра сувязі і інфарматызацыі;
Кулака Віталя Уладзіміравіча - намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання;
Якоўчыца Аляксандра Уладзіміравіча - намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання;
Гармашука Віталя Уладзіміравіча - дырэктарам Дэпартамента дзяржаўных знакаў Міністэрства фінансаў;
Цітовай Сняжаны Аляксандраўны - кіраўніком спраў Віцебскага аблвыканкама.