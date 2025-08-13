Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Прэзідэнт зрабіў прызначэнні ў раёнах, міністэрствах і пазначыў новыя кірункі для паслоў

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 жніўня разгледзеў кадравыя пытанні і зрабіў адпаведныя прызначэнні, паведамляе БЕЛТА.

Прэзідэнт назначыў:

Белага Ігара Георгіевіча - Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Каралеўстве Саудаўская Аравія па сумяшчальніцтве;

Дзеравінскага Дзмітрыя Уладзіміравіча - Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Шматнацыянальнай Дзяржаве Балівія па сумяшчальніцтве;

Сабалеўскага Яўгена Юліянавіча - Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Судан па сумяшчальніцтве.

Кіраўнік дзяржавы таксама даў згоду на назначэнне:

Бортніка Мікалая Мікалаевіча - старшынёй Іванаўскага райвыканкама;

Сенчука Уладзіміра Рыгоравіча - старшынёй Камянецкага райвыканкама;

Панасюка Рыгора Адамавіча - старшынёй Брэсцкага райвыканкама;

Бялуся Пятра Казіміравіча - старшынёй Глыбоцкага райвыканкама;

Макарэвіча Алега Аркадзьевіча - старшынёй Дубровенскага райвыканкама;

Клячына Аляксандра Алегавіча - старшынёй Сенненскага райвыканкама;

Станкевіча Дзмітрыя Зянонавіча - старшынёй Чашніцкага райвыканкама;

Кулешы Зоі Вацлаваўны - кіраўніком адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Гродна;

Богдан Алены Леанідаўны - першым намеснікам міністра аховы здароўя;

Вежнаўца Івана Валер'евіча - першым намеснікам міністра эканомікі;

Аляксеева Антона Яўгенавіча - намеснікам міністра сувязі і інфарматызацыі;

Кулака Віталя Уладзіміравіча - намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання;

Якоўчыца Аляксандра Уладзіміравіча - намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання;

Гармашука Віталя Уладзіміравіча - дырэктарам Дэпартамента дзяржаўных знакаў Міністэрства фінансаў;

Цітовай Сняжаны Аляксандраўны - кіраўніком спраў Віцебскага аблвыканкама.