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Прэзідэнта Беларусі ўзнагародзілі Ганаровым знакам Савета Федэрацыі за развіццё парламентарызму
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Прэзідэнта Беларусі ўзнагародзілі Ганаровым знакам Савета Федэрацыі за развіццё парламентарызмуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f046f2b-af64-4965-a5d1-a92c61d17ecd/conversions/78796050-3608-44cf-8d80-63b104fe0532-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f046f2b-af64-4965-a5d1-a92c61d17ecd/conversions/78796050-3608-44cf-8d80-63b104fe0532-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f046f2b-af64-4965-a5d1-a92c61d17ecd/conversions/78796050-3608-44cf-8d80-63b104fe0532-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f046f2b-af64-4965-a5d1-a92c61d17ecd/conversions/78796050-3608-44cf-8d80-63b104fe0532-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пасля выступлення ў Савеце Федэрацыі Федэральнага Сходу Расіі Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку ўручылі Ганаровы знак Савета Федэрацыі за развіццё парламентарызму.
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