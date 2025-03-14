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Прэзідэнта Беларусі ўзнагародзілі Ганаровым знакам Савета Федэрацыі за развіццё парламентарызму

Прэзідэнта Беларусі ўзнагародзілі Ганаровым знакам Савета Федэрацыі за развіццё парламентарызму

Пасля выступлення ў Савеце Федэрацыі Федэральнага Сходу  Расіі Прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку ўручылі Ганаровы знак Савета Федэрацыі за развіццё парламентарызму.

Пра гэта паведамляецца ў Telegram-канале Sputnik Беларусь.