Размова "У імя міру". Інтэрв'ю Лукашэнкі замежнаму журналісту - на "Першым інфармацыйным"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
- Эксклюзіў
8 жніўня на "Першым інфармацыйным" - інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі: размова "У імя міру". Падчас размовы была закранута вялікая колькасць розных тэм.
Пра што гаварыў Прэзідэнт?
Мірны працэс паміж Расіяй і Украінай: роля Беларусі
Беларуска-амерыканскія перамовы: старт, развіццё, чаканні
Палітыка шматвектарнасці: успрыманне звонку, крытыка, пазіцыя Расіі
Міжнародны дыялог і санкцыі ЗША і ЕС супраць Беларусі
Спецыяльная ваенная аперацыя: як яна пачыналася
Вучэнні "Захад-2025": прычыны змены планаў
Ядзерная зброя і комплекс "Арэшнік" як фактары ўплыву
Суверэнітэт і бяспека Беларусі: філасофія і практыка
Новы тэрмін Лукашэнка і пераемнік: бачанне будучыні
Пра гэта і не толькі глядзіце на "Першым інфармацыйным" у 14:00 і 17:00, на "Беларусь 1" - у 21:45.