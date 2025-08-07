Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Размова "У імя міру". Інтэрв'ю Лукашэнкі замежнаму журналісту - на "Першым інфармацыйным"

  • Эксклюзіў

8 жніўня на "Першым інфармацыйным" - інтэрв'ю Аляксандра Лукашэнкі: размова "У імя міру". Падчас размовы была закранута вялікая колькасць розных тэм.

Пра што гаварыў Прэзідэнт?

Мірны працэс паміж Расіяй і Украінай: роля Беларусі

Беларуска-амерыканскія перамовы: старт, развіццё, чаканні

Палітыка шматвектарнасці: успрыманне звонку, крытыка, пазіцыя Расіі

Міжнародны дыялог і санкцыі ЗША і ЕС супраць Беларусі

Спецыяльная ваенная аперацыя: як яна пачыналася

Вучэнні "Захад-2025": прычыны змены планаў

Ядзерная зброя і комплекс "Арэшнік" як фактары ўплыву

Суверэнітэт і бяспека Беларусі: філасофія і практыка

Новы тэрмін Лукашэнка і пераемнік: бачанне будучыні

Пра гэта і не толькі глядзіце на "Першым інфармацыйным" у 14:00 і 17:00, на "Беларусь 1" - у 21:45.