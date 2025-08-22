3.70 BYN
Размова з Трампам, мірны план, санкцыі - пра што Прэзідэнт гаварыў у інтэрв'ю беларускім СМІ
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Тэмы перамір'я, умовы здзелак, пацяпленне адносін паміж Масквой і Вашынгтонам, а таксама паміж Мінскам і Вашынгтонам. Пры гэтым эскалацыя з боку Бруселя і поўная кіравальнасць Кіева. Пра ўсё гэта Прэзідэнт напярэдадні гаварыў з журналістамі. Вялікае кола пытанняў прывяло да інтэрв'ю з цэласнай міжнароднай карцінай - як гэта бачыць вопытны палітык, якія прагнозы сёння на розным трэку геапалітычных адносін.
Самыя цікавыя, вострыя і рэзанансныя эпізоды - у рэпартажы (падрабязнасці ў відэа).