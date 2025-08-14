Глядзець анлайнПраграма ТБ
Развіццё біяфармацэўтыкі абмяркоўваюць на нарадзе ў Прэзідэнта Беларусі

У Беларусі ёсць усе ўмовы для развіцця біяфармацэўтыкі. Стварэнне моцнага кластара ў гэтай галіне біятэхналогій можна рэалізаваць у Віцебскай вобласці. Але Прэзідэнт Беларусі патрабуе не абмяжоўвацца магчымасцямі толькі паўночнага рэгіёна.

Перспектывы і стратэгію развіцця вытворчага аб'яднання абмяркоўваюць на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы.

Ядро кластара - віцебскае прадпрыемства "Белвітуніфарм". Сёння гэта адзіны ў краіне буйны вытворца ветэрынарных прэпаратаў. У лінейцы каля 150 найменняў, у тым ліку біялагічная прадукцыя. Прадпрыемства развіваецца. У планах рэалізаваць шэраг інвестпраектаў па выпуску вакцын.

Прэзідэнт патрабуе дакладнай стратэгіі развіцця на перспектыву адносна рэалізацыі інвестпраектаў. Пытанне не стаіць: быць або не быць вытворчаму кластару. Важна вызначыцца, якімі сіламі магчыма дабудаваць усе вытворчасці, не зацягваючы тэрмінаў. Плануецца таксама задзейнічаць магутнасці іншых медыцынскіх прадпрыемстваў, якія сёння недазагружаны. У Віцебскай вобласці ёсць і такія пляцоўкі.

Фота БЕЛТА