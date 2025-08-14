Развіццё біяфармацэўтыкі абмяркоўваюць на нарадзе ў Прэзідэнта Беларусі

У Беларусі ёсць усе ўмовы для развіцця біяфармацэўтыкі. Стварэнне моцнага кластара ў гэтай галіне біятэхналогій можна рэалізаваць у Віцебскай вобласці. Але Прэзідэнт Беларусі патрабуе не абмяжоўвацца магчымасцямі толькі паўночнага рэгіёна.