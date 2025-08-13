3.72 BYN
Саудаўская Аравія, Балівія, Судан. Аляксандр Лукашэнка прызначыў паслоў Беларусі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы кадравыя рашэнні 14 жніўня, прызначыў беларускіх паслоў па сумяшчальніцтве ў трох дзяржавах - Саудаўскай Аравіі, Балівіі і Судане, паведамляе БЕЛТА.
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў ААЭ і па сумяшчальніцтве ў Бахрэйне і Кувейце Ігар Белы назначаны таксама і паслом па сумяшчальніцтве ў Саудаўскую Аравію.
Аналагічным чынам новы напрамак з'явіцца ў дзейнасці Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Беларусі ў Егіпце і па сумяшчальніцтве ў Алжыры і Амане, пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры Лізе арабскіх дзяржаў Яўгена Сабалеўскага. Ён назначаны таксама паслом Беларусі па сумяшчальніцтве ў Судане.
Дзмітрый Дзеравінскі, які працуе Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Беларусі ў Венесуэле, назначаны па сумяшчальніцтве паслом у Балівіі.